La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Boccetta per profumi o per medicinali' è 'Flacone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FLACONE

Curiosità e Significato di Flacone

La soluzione Flacone di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Flacone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Flacone? Un flacone è un contenitore di forma cilindrica o quadrata, utilizzato per conservare profumi, medicinali o liquidi vari. È progettato per essere pratico e facile da utilizzare, spesso dotato di spray, tappo o contagocce. La sua funzione principale è preservare la qualità del contenuto, facilitando l’applicazione o il trasporto. Insomma, il flacone è l’alleato quotidiano per fragranze e cure mediche.

Come si scrive la soluzione Flacone

Se "Boccetta per profumi o per medicinali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

L Livorno

A Ancona

C Como

O Otranto

N Napoli

E Empoli

