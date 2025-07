Bloccare la nave al fondo nei cruciverba: la soluzione è Ancorare

ANCORARE

Curiosità e Significato di Ancorare

Perché la soluzione è Ancorare? Ancorare significa fissare una nave o un'imbarcazione al fondale marino usando un'ancora, per impedirne il movimento. È un'operazione fondamentale per stabilizzare la barca e garantirne la sicurezza durante le soste in mare. In senso più ampio, il termine si usa anche figuratamente per indicare il permanere stabile di qualcosa o qualcuno in un determinato posto o situazione.

Come si scrive la soluzione Ancorare

Hai davanti la definizione "Bloccare la nave al fondo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V R I V E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIVERI" VIVERI

