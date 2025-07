Bizzarra come certe idee nei cruciverba: la soluzione è Peregrina

PEREGRINA

Curiosità e Significato di Peregrina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Peregrina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Peregrina? Peregrina indica qualcosa di strano, insolito o fuori dal comune, spesso in modo sorprendente o bizzarro. Deriva dal latino peregrinus, che significa viaggiatore o straniero, e viene usata per descrivere idee, comportamenti o cose che si discostano dalla normalità. Insomma, qualcosa che sorprende perché è decisamente fuori dal normale, proprio come certe idee bizzarre.

Come si scrive la soluzione Peregrina

La definizione "Bizzarra come certe idee" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

G Genova

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

