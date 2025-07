Avvicina alla tavola una serie di vivande simili nei cruciverba: la soluzione è Carrello

Home / Soluzioni Cruciverba / Avvicina alla tavola una serie di vivande simili

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Avvicina alla tavola una serie di vivande simili' è 'Carrello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARRELLO

Curiosità e Significato di Carrello

Approfondisci la parola di 8 lettere Carrello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carrello? Carrello indica un contenitore mobile, spesso con ruote, usato per trasportare oggetti o acquisti, come quelli del supermercato. Può anche riferirsi a una struttura per portare e organizzare cose, facilitando gli spostamenti e la gestione di molteplici elementi. In senso figurato, può rappresentare una raccolta di idee o prodotti collegati tra loro, come in questo caso con le vivande vicine tra loro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pesci di lago simili alla troteFrutti simili alle amareneSerie di negoziFiori simili ai rododendriQuelli della cripta erano una serie TV horror

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carrello

La definizione "Avvicina alla tavola una serie di vivande simili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L D A O D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DONALD" DONALD

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.