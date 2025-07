Asino selvatico dell Asia nei cruciverba: la soluzione è Onagro

ONAGRO

Curiosità e Significato di Onagro

La parola Onagro è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Onagro.

Perché la soluzione è Onagro? L'onagro è un animale selvatico dell'Asia, simile a un'asinella, noto per la sua resistenza e il suo caratteristico manto grigio. Vivace e resistente, è stato tradizionalmente utilizzato come animale da soma in zone aride e desertiche. La sua presenza testimonia l'adattabilità di alcune specie alle condizioni estreme, rappresentando un simbolo di resistenza e sopravvivenza nella natura asiatica.

Come si scrive la soluzione Onagro

O Otranto

N Napoli

A Ancona

G Genova

R Roma

O Otranto

