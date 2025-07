Una cosa di nessun conto nei cruciverba: la soluzione è Quisquilia

QUISQUILIA

Curiosità e Significato di Quisquilia

Approfondisci la parola di 10 lettere Quisquilia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Quisquilia? Quisquilia indica qualcosa di insignificante o di poco valore, spesso usato per descrivere dettagli trascurabili o questioni senza importanza. È un termine che sottolinea l'inutilità di spendere tempo o energie su cose marginali. In breve, rappresenta tutto ciò che è di nessun rilievo, una vera e propria fesseria senza peso reale. La parola invita a non dare troppo credito alle piccole cose inutili.

Come si scrive la soluzione Quisquilia

Q Quarto

U Udine

I Imola

S Savona

Q Quarto

U Udine

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

