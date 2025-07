Un marito o una moglie nei cruciverba: la soluzione è Coniuge

Home / Soluzioni Cruciverba / Un marito o una moglie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un marito o una moglie' è 'Coniuge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONIUGE

Curiosità e Significato di Coniuge

Approfondisci la parola di 7 lettere Coniuge: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coniuge? Coniuge indica il partner con cui si condivide un matrimonio, sia esso marito o moglie. È un termine formale e neutro, che sottolinea il legame legale e affettivo tra due persone unite dal vincolo matrimoniale. Usato spesso in contesti civili o legali, rappresenta l'intera coppia senza specificare il genere. In sintesi, è il termine più elegante e universale per indicare il proprio sposo o la propria sposa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I = marito e moglieCome il vincolo tra marito e moglieLo è il marito e anche la moglieCome dire moglie e maritoIl marito o la moglie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coniuge

La definizione "Un marito o una moglie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

U Udine

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I V R T L C I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERTICALI" VERTICALI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.