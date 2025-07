Un ex pugile statunitense nei cruciverba: la soluzione è Mike Tyson

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un ex pugile statunitense' è 'Mike Tyson'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIKE TYSON

Curiosità e Significato di Mike Tyson

La parola Mike Tyson è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mike Tyson.

Perché la soluzione è Mike Tyson? Un ex pugile statunitense si riferisce a un atleta che ha praticato il pugilato negli Stati Uniti e, ora, ha smesso di competere. È un modo semplice per descrivere una figura famosa come Mike Tyson, che ha segnato la storia della boxe mondiale. Queste parole sono spesso usate in enigmistica o quiz per indicare personaggi noti legati a questo sport e paese.

Come si scrive la soluzione Mike Tyson

Stai cercando la risposta alla definizione "Un ex pugile statunitense"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

K Kappa

E Empoli

T Torino

Y Yacht

S Savona

O Otranto

N Napoli

