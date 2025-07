Stabilimenti meccanici nei cruciverba: la soluzione è Officine

Home / Soluzioni Cruciverba / Stabilimenti meccanici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stabilimenti meccanici' è 'Officine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OFFICINE

Curiosità e Significato di Officine

Approfondisci la parola di 8 lettere Officine: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Officine? Le officine sono ambienti dedicati alla lavorazione e assemblaggio di componenti meccanici, spesso utilizzate per la produzione e la riparazione di macchinari. Sono luoghi dove si combina tecnologia e manualità per creare pezzi su misura o riparare attrezzature industriali. In breve, rappresentano il cuore della produzione meccanica e della manutenzione industriale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non mancano negli stabilimenti balneariGli stabilimenti in cui si producono yogurt e formaggiStabilimenti di lavorazione per produrre A4Insieme delle attività relative agli stabilimenti di costruzioni navaliSegue beauty nel nome di certi stabilimenti estetici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Officine

Se "Stabilimenti meccanici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

F Firenze

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E N R I T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITINERE" ITINERE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.