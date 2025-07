Spendaccione sprecone nei cruciverba: la soluzione è Sciupone

SCIUPONE

Curiosità e Significato di Sciupone

Approfondisci la parola di 8 lettere Sciupone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sciupone? SCIUPONE è un termine colloquiale che indica una persona sprecone, che spende senza criterio e non sa risparmiare. È spesso usato con un tono leggero o ironico per descrivere chi ha un carattere un po’ disordinato nelle spese. Insomma, uno che non tiene sotto controllo i propri soldi e finisce per buttare via ciò che avrebbe potuto risparmiare.

Come si scrive la soluzione Sciupone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spendaccione sprecone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

I Imola

U Udine

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

