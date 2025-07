Si formano nell intriso nei cruciverba: la soluzione è Grumi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si formano nell intriso' è 'Grumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRUMI

Curiosità e Significato di Grumi

Vuoi sapere di più su Grumi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Grumi.

Perché la soluzione è Grumi? Grumi indica accumuli o masse compatte di sostanza, spesso formate quando qualcosa si addensa o si solidifica. Si possono riscontrare in alimenti, come i grumi di farina o zucchero, oppure in fluidi, come il sangue o le creme. La parola richiama l’idea di piccole masse disordinate, spesso da evitare per una consistenza omogenea. In ogni caso, i grumi sono un segno di cambiamenti nella consistenza originale.

Come si scrive la soluzione Grumi

Non riesci a risolvere la definizione "Si formano nell intriso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

R Roma

U Udine

M Milano

I Imola

