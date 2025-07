Segnata con il giorno e il mese nei cruciverba: la soluzione è Datata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Segnata con il giorno e il mese' è 'Datata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DATATA

Curiosità e Significato di Datata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Datata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Datata? Datata indica qualcosa che è contrassegnato con il giorno e il mese in cui è stato scritto o emesso. È un termine spesso usato per documenti, lettere o certificati, per indicare quando sono stati firmati o creati. Questa marca temporale permette di stabilire con precisione la data di riferimento, essenziale per verifiche e validità. Insomma, una parola che aiuta a mettere ordine nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Prima di mese e giornoGiorno mese e annoCompletare un atto con giorno mese e annoMunire dell indicazione di giorno mese e annoCompletato con giorno, mese e anno

Come si scrive la soluzione Datata

Non riesci a risolvere la definizione "Segnata con il giorno e il mese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

