Sedia reclinabile usata anche in spiaggia nei cruciverba: la soluzione è Sdraio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sedia reclinabile usata anche in spiaggia' è 'Sdraio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SDRAIO

Curiosità e Significato di Sdraio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Sdraio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sdraio? Uno sdraio è una sedia reclinabile, perfetta per rilassarsi al mare o in giardino. Leggera e comoda, permette di sdraiarsi e godersi il sole in totale relax, anche sulla spiaggia. Ideale per chi cerca comfort ovunque si trovi, grazie alla sua praticità si può usare sia a casa che in vacanza, rendendo ogni momento di relax ancora più piacevole.

Come si scrive la soluzione Sdraio

Hai trovato la definizione "Sedia reclinabile usata anche in spiaggia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

D Domodossola

R Roma

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E R N A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SONARE" SONARE

