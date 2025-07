Riunione, congresso... di aspiranti preti nei cruciverba: la soluzione è Seminario

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riunione, congresso... di aspiranti preti' è 'Seminario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMINARIO

Curiosità e Significato di Seminario

Approfondisci la parola di 9 lettere Seminario: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Seminario? Il termine seminario indica un percorso di formazione dedicato a chi desidera diventare sacerdote, spesso svolto in un monastero o centro religioso. È un luogo di studio, preghiera e crescita spirituale, dove i giovani aspiranti preti approfondiscono teologia, filosofia e discipline religiose. In sintesi, il seminario è il passo fondamentale per chi sceglie di dedicarsi al servizio spirituale e alla guida della comunità.

Come si scrive la soluzione Seminario

La definizione "Riunione, congresso... di aspiranti preti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

