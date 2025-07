Può diventare una suola nei cruciverba: la soluzione è Para

Home / Soluzioni Cruciverba / Può diventare una suola

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può diventare una suola' è 'Para'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARA

Curiosità e Significato di Para

Approfondisci la parola di 4 lettere Para: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Para? Para è una parola spagnola che significa paio o due, e si usa spesso per indicare un insieme di due cose uguali. Può anche riferirsi a parti di un oggetto, come le para di scarpe o occhiali. Nel gioco di parole, trasformarsi in una suola è un modo creativo per sottolineare come para possa rappresentare una parte fondamentale di qualcosa più grande, come una scarpa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mobile con sportello che abbassato può diventare piano di appoggioPuò diventare rosso di seraPuò diventare mistressSe il giocatore è fortunato può diventare un pokerPuò diventare meglio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Para

Stai cercando la risposta alla definizione "Può diventare una suola"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A D A B O B S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARBADOS" BARBADOS

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.