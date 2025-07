Pieghette cucite in un abito fra nei cruciverba: la soluzione è Pinces

PINCES

Curiosità e Significato di Pinces

La parola Pinces è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pinces.

Perché la soluzione è Pinces? Le pinces sono piccole pieghe cucite in un tessuto, spesso presenti in abiti e pantaloni, che aiutano a modellare la figura e conferire un aspetto più elegante e strutturato. Sono dettagli di sartoria che migliorano la vestibilità e aggiungono un tocco di stile a ogni capo. Quindi, le pinces sono quei segreti sartoriali per un look impeccabile e raffinato.

Come si scrive la soluzione Pinces

Hai trovato la definizione "Pieghette cucite in un abito fra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

N Napoli

C Como

E Empoli

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A G N I N Mostra soluzione



