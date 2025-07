Non è opportuno metterli dietro al carro nei cruciverba: la soluzione è Buoi

BUOI

Curiosità e Significato di Buoi

Perché la soluzione è Buoi? Buoi sono i piccoli tori maschi utilizzati principalmente come animali da lavoro. Tradizionalmente, vengono impiegati per trainare carri e aratri, simbolo di fatica e collaborazione. L’espressione metterli dietro al carro suggerisce che siano loro a trainare la macchina, sottolineando il ruolo fondamentale di questi bovini nell’agricoltura e nei trasporti antichi. Sono un esempio di come il lavoro manuale sia stato alla base della civiltà.

Come si scrive la soluzione Buoi

Hai trovato la definizione "Non è opportuno metterli dietro al carro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

U Udine

O Otranto

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L U L C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CULLA" CULLA

