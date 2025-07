Le radici che crescono in verticale nei cruciverba: la soluzione è Fittoni

Home / Soluzioni Cruciverba / Le radici che crescono in verticale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le radici che crescono in verticale' è 'Fittoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FITTONI

Curiosità e Significato di Fittoni

Vuoi sapere di più su Fittoni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Fittoni.

Perché la soluzione è Fittoni? I fittoni sono i germogli o piccole radici che crescono verticalmente dal terreno, spesso utilizzati in orticoltura per favorire la crescita delle piante. Questi piccoli getti rappresentano le prime fasi di sviluppo di una pianta, puntando verso l’alto per assorbire luce e nutrimento. La loro crescita stabile e verticale simboleggia forza e progresso, elementi fondamentali nel mondo naturale e non solo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strappate con le radiciHa le radici lungo i ramiStrato di tessuto delle radici delle pianteCrescono dalla sera alla mattinaSerrano le radici dei denti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fittoni

Se "Le radici che crescono in verticale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U T O A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FATUO" FATUO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.