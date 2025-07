Le popolane... più antiche nei cruciverba: la soluzione è Plebee

PLEBEE

Curiosità e Significato di Plebee

Vuoi sapere di più su Plebee? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Plebee.

Perché la soluzione è Plebee? Plebei si riferisce ai membri del popolo comune nell'antica Roma, distinti dai patrizi. Sono le persone delle classi più umili e meno abbienti, che spesso lottavano per ottenere diritti e riconoscimenti. Questo termine mette in evidenza le origini popolari e la storia di chi rappresentava la maggioranza della società romana. In breve, i plebei sono il cuore della gente semplice e agguerrita dell'epoca.

Come si scrive la soluzione Plebee

Stai cercando la risposta alla definizione "Le popolane... più antiche"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

L Livorno

E Empoli

B Bologna

E Empoli

E Empoli

