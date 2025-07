La sala con la lampada scialitica nei cruciverba: la soluzione è Operatoria

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La sala con la lampada scialitica' è 'Operatoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPERATORIA

Curiosità e Significato di Operatoria

Approfondisci la parola di 10 lettere Operatoria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Operatoria? Operatoria si riferisce all'insieme delle procedure e tecniche utilizzate durante interventi chirurgici o trattamenti medici. È il termine che indica l'attività pratica del medico, come le operazioni odontoiatriche o chirurgiche, spesso svolte in ambienti attrezzati con strumenti specifici, come lampade scialitiche. In sintesi, rappresenta tutto ciò che concerne l'esecuzione di interventi medici e chirurgici.

Come si scrive la soluzione Operatoria

Se ti sei imbattuto nella definizione "La sala con la lampada scialitica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

