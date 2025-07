La più comune anatra nei cruciverba: la soluzione è Germano Reale

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La più comune anatra' è 'Germano Reale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERMANO REALE

Curiosità e Significato di Germano Reale

Approfondisci la parola di 12 lettere Germano Reale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Germano Reale? Germanano reale è il nome di una varietà di anatra domestica molto diffusa, nota per le sue caratteristiche eleganti e il piumaggio particolare. È apprezzata sia per la bellezza che per la capacità di produzione di uova e carne. Questa specie rappresenta una delle più comuni tra le anatre allevate in Italia, simbolo di tradizione e qualità nel mondo avicolo.

Come si scrive la soluzione Germano Reale

Hai trovato la definizione "La più comune anatra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

