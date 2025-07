L occhio del sottomarino nei cruciverba: la soluzione è Periscopio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L occhio del sottomarino' è 'Periscopio'.

PERISCOPIO

Curiosità e Significato di Periscopio

Hai risolto il cruciverba con Periscopio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Periscopio.

Perché la soluzione è Periscopio? Il periscopio è uno strumento ottico usato dai sottomarini per osservare l’esterno senza emergere, grazie a un sistema di specchi e lenti. Permette di vedere sopra la superficie dell’acqua anche quando il sommergibile è immerso. Questo dispositivo è fondamentale per la navigazione e la sorveglianza, offrendo una visuale sicura e dettagliata, anche in profondità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È pigmentata nell occhioDue uova all occhio diAnche l occhio vuol la suaPriva di un occhioUn infiammazione dell occhio

Come si scrive la soluzione Periscopio

Se "L occhio del sottomarino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

