La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Innalzate o diritte' è 'Erette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERETTE

Curiosità e Significato di Erette

La soluzione Erette di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Erette per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Erette? Le erette sono piccoli canali o condotte sotterranee, spesso utilizzate per il deflusso dell'acqua o per scopi agricoli. Questi tubi permettono di convogliare l'acqua in modo diretto e ordinato, facilitando la gestione delle risorse idriche. In campagna o in edilizia, le erette giocano un ruolo fondamentale nel controllo delle acque. Sono strumenti semplici ma molto utili per mantenere tutto sotto controllo.

Come si scrive la soluzione Erette

La definizione "Innalzate o diritte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

