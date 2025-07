Il Toro dei Sioux nei cruciverba: la soluzione è Seduto

SEDUTO

Curiosità e Significato di Seduto

Perché la soluzione è Seduto? Il Toro dei Sioux è un gioco di parole che si riferisce a una posizione di relax: seduto. La soluzione, SEDUTO, richiama l'atto di stare in modo stabile e tranquillo, come un toro che si ferma e si riposa. È un esempio di come i giochi linguistici possano svelare significati nascosti, stimolando la mente e il divertimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avrebbe potuto essere un toroUn guerriero di Toro SedutoEra un trofeo dei siouxIl Del Toro di HollywoodI pali dei Sioux

Come si scrive la soluzione Seduto

Hai davanti la definizione "Il Toro dei Sioux" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L S A I G O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELOSIA" GELOSIA

