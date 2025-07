Il secondo nome di Franklin Roosevelt nei cruciverba: la soluzione è Delano

DELANO

Curiosità e Significato di Delano

Hai risolto il cruciverba con Delano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Delano.

Perché la soluzione è Delano? Il nome Delano, secondo nome di Franklin Roosevelt, deriva dal cognome di una famiglia americana influente e rispettata. È un omaggio alla storia e alle origini nobili del suo albero genealogico, riflettendo spesso valori di forza e tradizione. Questo nome contribuisce a caratterizzare la sua identità e il suo legame con il passato, rendendolo un elemento distintivo della sua figura pubblica e privata.

Come si scrive la soluzione Delano

Se "Il secondo nome di Franklin Roosevelt" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

