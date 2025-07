Il Jack de La strana coppia nei cruciverba: la soluzione è Lemmon

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Jack de La strana coppia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Jack de La strana coppia' è 'Lemmon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEMMON

Curiosità e Significato di Lemmon

Hai risolto il cruciverba con Lemmon? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Lemmon.

Perché la soluzione è Lemmon? Il termine lemon in inglese indica un limone, frutto noto per il suo sapore aspro e rinfrescante. Spesso usato anche in modo figurato per descrivere qualcosa di difettoso o di scarso valore, come un'auto lemon. La parola richiama quindi freschezza, acidità e anche imperfezioni, arricchendo il linguaggio con immagini vivide e riconoscibili. È un termine semplice, ma ricco di sfumature.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il drammaturgo de La strana coppiaIl Jack che recitò in coppia con Walter MatthauLa coppia formata da Jack Lemmon e Walter MatthauPersonaggio femminile de Il dottor ZivagoIl James de La finestra sul cortile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lemmon

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Jack de La strana coppia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

M Milano

M Milano

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O D I A N N T T C U E O I U A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONUMENTO AI CADUTI" MONUMENTO AI CADUTI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.