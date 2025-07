I rifornimenti assegnati nei cruciverba: la soluzione è Dotazioni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I rifornimenti assegnati' è 'Dotazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOTAZIONI

Curiosità e Significato di Dotazioni

La parola Dotazioni è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dotazioni.

Perché la soluzione è Dotazioni? Dotazioni si riferisce all'insieme di strumenti, materiali o risorse assegnate a una persona o a un'organizzazione per svolgere un'attività. Sono gli elementi fondamentali necessari per garantire efficienza e funzionalità, come attrezzature, abbigliamento o forniture specifiche. In parole semplici, rappresentano tutto ciò che viene messo a disposizione per operare al meglio. Un esempio? Le dotazioni di un ufficio o di un team sul campo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il numero di premi Nobel assegnati ogni annoI rifornimenti completiPremi assegnati a ricerche insolite e divertentiRelativo ad un ufficio pubblico che si occupa di rifornimentiLa tecnica organizzativa dei rifornimenti in guerra

Come si scrive la soluzione Dotazioni

Se "I rifornimenti assegnati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

