TERMINILLO

Curiosità e Significato di Terminillo

Perché la soluzione è Terminillo? Terminiillo è un termine colloquiale usato per indicare un piccolo scalo o fermata, spesso riferito a stazioni ferroviarie o punti di passaggio. La parola deriva da Termini, il famoso grande snodo di Roma, e il suffisso -illo che ne sottolinea la dimensione ridotta. In modo scherzoso, si può dire che rappresenta la meta di chi cerca una breve pausa nel viaggio, come i sciatori romani che si fermano a Termini prima di partire.

Come si scrive la soluzione Terminillo

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

