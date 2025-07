È meta di milioni di pellegrini ogni anno nei cruciverba: la soluzione è Mecca

MECCA

Curiosità e Significato di Mecca

Perché la soluzione è Mecca? Mecca è la città sacra dell'Islam, situata in Arabia Saudita, e rappresenta il luogo di pellegrinaggio più importante per i musulmani di tutto il mondo. Ogni anno, milioni di fedeli si recano qui per compiere l'Hajj, uno dei pilastri fondamentali della loro fede. Un simbolo di spiritualità e unità religiosa, Mecca incarna il cuore della devozione islamica.

Come si scrive la soluzione Mecca

