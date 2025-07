Chi viene ai corti litiga nei cruciverba: la soluzione è Ferri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi viene ai corti litiga' è 'Ferri'.

FERRI

Curiosità e Significato di Ferri

La soluzione Ferri di 5 lettere

Perché la soluzione è Ferri? Ferri in italiano indica strumenti metallici come chiodi, forbici o attrezzi da lavoro. Nella frase Chi viene ai corti litiga, il gioco di parole si riferisce a ferri usati per tagliare o lavorare, suggerendo conflitti tra persone che si incontrano nei cortili. È un richiamo al senso di strumenti e conflitti, rendendo il tutto un modo originale di giocare con le parole.

Come si scrive la soluzione Ferri

Non riesci a risolvere la definizione "Chi viene ai corti litiga"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

