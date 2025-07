Avverse, ostili nei cruciverba: la soluzione è Nemiche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avverse, ostili' è 'Nemiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEMICHE

Curiosità e Significato di Nemiche

La soluzione Nemiche di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nemiche per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nemiche? Nemiche indica persone o forze ostili, avverse o in contrasto tra loro. Il termine sottolinea un rapporto di inimicizia, antagonismo o incompatibilità, spesso legato a conflitti o divergenze. È usato per descrivere chi è contrario o in opposizione, creando tensione o disaccordo. Conoscere il significato aiuta a capire meglio situazioni di rivalità e conflitto.

Come si scrive la soluzione Nemiche

Stai cercando la risposta alla definizione "Avverse, ostili"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

M Milano

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

