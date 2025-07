Una tastiera in cui si soffia nei cruciverba: la soluzione è Melodica

MELODICA

Curiosità e Significato di Melodica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Melodica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Melodica? La melodica è uno strumento musicale a fiato e tastiera, simile a una piccola armonica collegata a un tasto-piano. Si suona soffiando nell’apposito tubo e premendo i tasti per creare melodie. Perfetta per principianti e professionisti, permette di suonare ovunque con semplicità. È un modo divertente e originale di avvicinarsi alla musica, un vero e proprio ponte tra fiato e tastiera.

Come si scrive la soluzione Melodica

Hai trovato la definizione "Una tastiera in cui si soffia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Y T A A E S E R M H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "THERESA MAY" THERESA MAY

