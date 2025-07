Una... fabbrica di cloruro di sodio nei cruciverba: la soluzione è Salina

SALINA

Curiosità e Significato di Salina

Approfondisci la parola di 6 lettere Salina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Salina? Una salina è un’area naturale o artificiale dove si raccoglie il sale, prodotto principalmente dall’evaporazione dell’acqua di mare o di saline interne. È una vera e propria fabbrica a cielo aperto, fondamentale per ottenere il cloruro di sodio che usiamo quotidianamente in cucina e in molte industrie. La salina rappresenta quindi un’arte antica e sostenibile di estrazione del sale.

Come si scrive la soluzione Salina

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P O T O I O Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROTOZOI" PROTOZOI

