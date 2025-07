Un giovane imberbe nei cruciverba: la soluzione è Adolescente

Home / Soluzioni Cruciverba / Un giovane imberbe

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un giovane imberbe' è 'Adolescente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADOLESCENTE

Curiosità e Significato di Adolescente

Approfondisci la parola di 11 lettere Adolescente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Adolescente? Un giovane imberbe è un ragazzo in fase di crescita, spesso con tratti ancora inesperti o immaturi. La parola adolescente indica proprio questa età di transizione tra l'infanzia e l'età adulta, caratterizzata da cambiamenti fisici, emotivi e sociali. È il periodo in cui si formano identità e personalità, affrontando sfide e scoperte fondamentali per il futuro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ogni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteHa interpretato Leopardi ne Il giovane favolosoPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaOca giovaneLo è la scomparsa di chi è giovane

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Adolescente

Non riesci a risolvere la definizione "Un giovane imberbe"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E M I I U N I R R P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NUMERI PRIMI" NUMERI PRIMI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.