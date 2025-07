Un dietro-front nei cruciverba: la soluzione è Giravolta

GIRAVOLTA

Curiosità e Significato di Giravolta

Perché la soluzione è Giravolta? Giravolta indica un movimento improvviso e rotatorio, come una svolta a 360 gradi. È spesso usato per descrivere un cambiamento di direzione o di opinione, anche in modo sorprendente. Quando si dice che qualcuno ha fatto una giravolta, si intende che ha invertito completamente il suo atteggiamento o posizione. Insomma, è il termine perfetto per descrivere un vero e proprio dietro-front.

Come si scrive la soluzione Giravolta

Hai trovato la definizione "Un dietro-front" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

R Roma

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

T Torino

A Ancona

