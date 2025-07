Tratta patologie cerebrali nei cruciverba: la soluzione è Neurologo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tratta patologie cerebrali' è 'Neurologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEUROLOGO

Curiosità e Significato di Neurologo

La parola Neurologo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Neurologo.

Perché la soluzione è Neurologo? Il termine neurologo indica il medico specializzato nelle patologie del cervello e del sistema nervoso. Si occupa di diagnosi, cura e prevenzione di disturbi come ictus, epilessia, Parkinson e sclerosi multipla. Se hai problemi legati al cervello o ai nervi, è fondamentale rivolgersi a un esperto in neurologia. La sua competenza può fare la differenza per il benessere cerebrale.

Come si scrive la soluzione Neurologo

Hai trovato la definizione "Tratta patologie cerebrali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

E Empoli

U Udine

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C O A R L T O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROTOCALCO" ROTOCALCO

