SATIRICHE

Curiosità e Significato di Satiriche

Vuoi sapere di più su Satiriche? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Satiriche.

Perché la soluzione è Satiriche? Satiriche si riferisce a opere o testi che usano l'ironia e la critica pungente per commentare aspetti della società o del comportamento umano. Deriva dalla satira, un genere letterario che mira a smascherare le contraddizioni e a stimolare il pensiero. Come le opere di Giovenale, le satire sono spesso mordaci e provocatorie, capaci di far riflettere divertendo.

Come si scrive la soluzione Satiriche

Stai cercando la risposta alla definizione "Spiritose... come le opere di Giovenale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

