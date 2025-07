Sfoltiscono i concorrenti nei cruciverba: la soluzione è Eliminatorie

Home / Soluzioni Cruciverba / Sfoltiscono i concorrenti

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Sfoltiscono i concorrenti' è 'Eliminatorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELIMINATORIE

Curiosità e Significato di Eliminatorie

La soluzione Eliminatorie di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Eliminatorie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Eliminatorie? Eliminatorie indica le fasi di gara o qualificazione in cui i concorrenti vengono eliminati, lasciando spazio solo ai migliori. Si tratta di momenti decisivi in competizioni sportive, tornei o selezioni, dove si sceglie chi avanza e chi viene squalificato. È un termine che sottolinea l’importanza delle sfide finali per decidere il vincitore, rendendo tutto più emozionante e avvincente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Domande per concorrentiDiradano i concorrentiSi dà ai concorrentiUna gara con esercizi scelti dai concorrentiConcorrenti in amore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Eliminatorie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sfoltiscono i concorrenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I F P R A E C O M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIRMACOPIE" FIRMACOPIE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.