TURBINA

Curiosità e Significato di Turbina

Perché la soluzione è Turbina? Una turbina è un macchinario che utilizza il movimento di fluidi come acqua, aria o vapore per generare energia meccanica. Questa energia può poi essere trasformata in elettricità o utilizzata per far funzionare macchinari. La sua funzione principale è trasmettere energia sfruttando la rotazione, rendendola fondamentale in centrali idroelettriche, termiche e aerea. È un cuore pulsante della produzione energetica moderna.

Come si scrive la soluzione Turbina

Hai trovato la definizione "Ruota per trasmettere energia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta

T Torino

U Udine

R Roma

B Bologna

I Imola

N Napoli

A Ancona

