NADAL

Curiosità e Significato di Nadal

Approfondisci la parola di 5 lettere Nadal: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nadal? Nadal è il celebre tennista spagnolo, considerato uno dei più grandi di sempre, noto per la sua grinta e potenza in campo. La sua carriera ha rivoluzionato il tennis, portando stile e determinazione. Come Federer, anche Nadal ha scritto pagine memorabili dello sport, diventando un'icona mondiale. La sua presenza ha arricchito il mondo del tennis, lasciando un segno indelebile nella storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rivale di Federer: RafaelRoger il simpatico coniglio cinematograficoRoger fu il terzo 007Rafael tennistaLa schiacciata di Federer

Come si scrive la soluzione Nadal

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S O N N I E Mostra soluzione



