Riscalda chi dorme nei cruciverba: la soluzione è Coperta

Home / Soluzioni Cruciverba / Riscalda chi dorme

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riscalda chi dorme' è 'Coperta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPERTA

Curiosità e Significato di Coperta

Hai risolto il cruciverba con Coperta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Coperta.

Perché la soluzione è Coperta? Coperta è un accessorio di tessuto che si utilizza per tenere caldo chi dorme o si ripara dal freddo. È composta da vari materiali come lana, pile o cotone e avvolge il corpo per mantenere una temperatura confortevole durante il sonno. Un modo semplice e efficace per affrontare le fredde notti e assicurarsi un riposo tranquillo e caldo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si dorme in FranciaVi si dorme a ParigiNon dorme mai sul sofficePlaid che si riscalda tramite corrente elettricaAnche se non dorme sogna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coperta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Riscalda chi dorme", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E A N N Z F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FANZINE" FANZINE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.