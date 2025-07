Pesce commestibile d acqua dolce nei cruciverba: la soluzione è Trota

TROTA

Curiosità e Significato di Trota

La parola Trota è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trota.

Perché la soluzione è Trota? La trota è un pesce d'acqua dolce molto apprezzato in cucina, noto per la sua carne delicata e saporita. Abita principalmente in fiumi e laghi, ed è spesso protagonista di piatti tradizionali italiani. La sua presenza nelle acque dolci la rende una delle specie più conosciute e amate dagli appassionati di pesca e gastronomia. È davvero un tesoro dell'acqua dolce italiana.

Come si scrive la soluzione Trota

Se "Pesce commestibile d acqua dolce" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

