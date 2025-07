Per Spielberg sono ravvicinati e del terzo tipo nei cruciverba: la soluzione è Incontri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per Spielberg sono ravvicinati e del terzo tipo' è 'Incontri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCONTRI

Curiosità e Significato di Incontri

Perché la soluzione è Incontri? Incontri indica eventi in cui due o più persone si incontrano, spesso casualmente o con uno scopo specifico. Può riferirsi a incontri di lavoro, sociali o anche a quelli misteriosi e sorprendenti, come quelli con oggetti o esseri sconosciuti, ispirandosi al film di Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo. Insomma, rappresenta un momento di avvicinamento tra due mondi o persone.

Come si scrive la soluzione Incontri

Non riesci a risolvere la definizione "Per Spielberg sono ravvicinati e del terzo tipo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

I Imola

