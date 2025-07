Organizzazione criminale combattuta da James Bond nei cruciverba: la soluzione è Spectre

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Organizzazione criminale combattuta da James Bond' è 'Spectre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPECTRE

Curiosità e Significato di Spectre

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spectre più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spectre.

Perché la soluzione è Spectre? SPECTRE è un'organizzazione criminale immaginaria protagonista nei film di James Bond, conosciuta per le sue attività illecite e i piani malvagi. Il nome deriva dall'acronimo inglese di Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion, ovvero Esecutivo Speciale per Controspionaggio, Terrorismo, Vendetta ed Estorsione. È simbolo di minaccia e inganno nel mondo delle spie.

Come si scrive la soluzione Spectre

Non riesci a risolvere la definizione "Organizzazione criminale combattuta da James Bond"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

E Empoli

C Como

T Torino

R Roma

E Empoli

