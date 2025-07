Nemico delle dittature nei cruciverba: la soluzione è Democratico

DEMOCRATICO

Curiosità e Significato di Democratico

La parola Democratico è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Democratico.

Perché la soluzione è Democratico? Democratico indica tutto ciò che riguarda la democrazia, ovvero un sistema di governo che valorizza la partecipazione dei cittadini, le libere elezioni e il rispetto dei diritti umani. Essere democratici significa sostenere la libertà, l’uguaglianza e la pluralità di opinioni. In un mondo ideale, questa parola rappresenta la lotta contro le dittature e ogni forma di autoritarismo.

Come si scrive la soluzione Democratico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nemico delle dittature", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

M Milano

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R R T P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTER" PORTER

