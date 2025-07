Lucidato mediante calandratura nei cruciverba: la soluzione è Satinato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lucidato mediante calandratura' è 'Satinato'.

SATINATO

Curiosità e Significato di Satinato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Satinato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Satinato.

Perché la soluzione è Satinato? Lucidato mediante calandratura si riferisce a un processo di finitura in cui una superficie viene passata attraverso rulli caldi o freddi per ottenere un aspetto satinato, morbido e uniforme. Questo trattamento dona ai materiali un finish elegante, leggermente opaco, ideale per arredamento e design. È una tecnica molto apprezzata per conferire raffinatezza e stile agli oggetti, rendendoli più belli e durevoli nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Stabilire mediante un accordoLa pressione atmosferica misurata mediante una colonnina di mercurioCarpito mediante inganno minacce o violenzaBucare qualcosa mediante l uso di uno strumentoLucidato smaltato

Come si scrive la soluzione Satinato

La definizione "Lucidato mediante calandratura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L C A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLIMA" CLIMA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.