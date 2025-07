Liquore a base di artemisie alpine nei cruciverba: la soluzione è Genepi

GENEPI

Curiosità e Significato di Genepi

La soluzione Genepi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Genepi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Genepi? Il Ginepi è un liquore tradizionale a base di Artemisia alpina, una pianta delle zone alpine. Questo distillato ha gusti intensi e aromatici, spesso utilizzato per accompagnare dolci o come digestivo. La sua produzione artigianale e il sapore unico lo rendono un vero tesoro delle Alpi italiane, simbolo di tradizione e natura incontaminata. Un assaggio di montagna in ogni sorso.

Come si scrive la soluzione Genepi

Hai trovato la definizione "Liquore a base di artemisie alpine" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

P Padova

I Imola

