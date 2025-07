Le mangiatoie per i suini nei cruciverba: la soluzione è Trogoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Le mangiatoie per i suini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le mangiatoie per i suini' è 'Trogoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROGOLI

Curiosità e Significato di Trogoli

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trogoli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Trogoli.

Perché la soluzione è Trogoli? I trogoli sono le mangiatoie tradizionali utilizzate per alimentare i suini, fatte di legno o metallo. Posizionati sul pavimento o appese, consentono di distribuire il cibo in modo pratico e sicuro per gli animali. Questo termine richiama un elemento fondamentale dell’allevamento suino, simbolo di un metodo antico e semplice di nutrizione animale. Un esempio di come l’economia agricola si evolva nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Suini simili ai cinghialiSuini che possono essere sardocorsi e verrucosiRicoveri per suiniComuni suiniProdotti suini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trogoli

Hai davanti la definizione "Le mangiatoie per i suini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

O Otranto

G Genova

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O B I O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OBOLI" OBOLI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.