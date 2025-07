Le… gabbie in cui i bimbi imparano a camminare nei cruciverba: la soluzione è Girelli

GIRELLI

Curiosità e Significato di Girelli

Vuoi sapere di più su Girelli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Girelli.

Perché la soluzione è Girelli? I girelli sono le piccole gabbie o strutture in cui i bambini imparano a camminare, aiutandoli a sviluppare equilibrio e sicurezza. Sono strumenti utili durante i primi passi, offrendo supporto e stimolando la loro autonomia. Un modo divertente per accompagnare i piccoli nel magico momento di scoprire il mondo con le prime passeggiate.

Come si scrive la soluzione Girelli

La definizione "Le… gabbie in cui i bimbi imparano a camminare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L A I T O T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TITOLATO" TITOLATO

