L autore del romanzo La linea del Tomori nei cruciverba: la soluzione è Manlio Cancogni

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'L autore del romanzo La linea del Tomori' è 'Manlio Cancogni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANLIO CANCOGNI

Curiosità e Significato di Manlio Cancogni

Perché la soluzione è Manlio Cancogni? Manlio Cancogni è stato uno scrittore, giornalista e saggista italiano, noto per il suo contributo alla cultura e alla letteratura del Novecento. La sua opera si caratterizza per un'analisi profonda della società italiana e una grande passione per le arti. Con il suo stile elegante e coinvolgente, ha lasciato un segno importante nel panorama culturale, arricchendo il patrimonio letterario nazionale.

Come si scrive la soluzione Manlio Cancogni

M Milano

A Ancona

N Napoli

L Livorno

I Imola

O Otranto

C Como

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

G Genova

N Napoli

I Imola

